Первая ракетка мира в теннисе полька Ига Швентек не смогла пройти в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
В третьем раунде Швентек потерпела поражение от казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой со счетом 6:3, 1:6, 2:6. Матч продолжался почти два часа. Мощный заряд поддержки Путинцева получила от энергии трибун. Спортсменка равнодушна к тому, поддерживают ли ее или настроены против. Для соперницы Швентек все же важна поддержка трибун.
Путинцева, родившаяся в Москве и ранее представлявшая Россию, теперь встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая является 13-й посеянной на турнире.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.