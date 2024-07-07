35-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева победила первую ракетку мира

Путинцева впервые вышла во вторую неделю «Уимблдона»

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Первая ракетка мира в теннисе полька Ига Швентек не смогла пройти в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

В третьем раунде Швентек потерпела поражение от казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой со счетом 6:3, 1:6, 2:6. Матч продолжался почти два часа. Мощный заряд поддержки Путинцева получила от энергии трибун. Спортсменка равнодушна к тому, поддерживают ли ее или настроены против. Для соперницы Швентек все же важна поддержка трибун.

Путинцева, родившаяся в Москве и ранее представлявшая Россию, теперь встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая является 13-й посеянной на турнире.