ФИДЕ глубоко опечалена известием о кончине гроссмейстера Зиаура Рахмана, перенесшего инфаркт во время поединка с другим гроссмейстером

По информации местных СМИ, во время проведения чемпионата Бангладеш по шахматам скончался известный гроссмейстер Зиаур Рахман.
50-летний шахматист перенес инфаркт 5 июля во время матча с Энамулом Хоссейном Раджибом в 12-м туре турнира.
После этого его быстро госпитализировали, но спасти не удалось.
Зиаур Рахман окончил университет Дакки, получил звание Международного магистра (IM) в 1993 году и звание гроссмейстера в 2002 году. Он имел самый высокий рейтинг ФИДЕ, когда-либо достигнутый бангладешским шахматистом (2570 в октябре 2005 года).
Зиаур Рахман неоднократно становился победителем чемпионата Бангладеш по шахматам и оставил свой след в истории мирового шахматного спорта.
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