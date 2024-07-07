ФИДЕ глубоко опечалена известием о кончине гроссмейстера Зиаура Рахмана, перенесшего инфаркт во время поединка с другим гроссмейстером

Гроссмейстер из Бангладеша умер от инфаркта во время шахматной партии

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По информации местных СМИ, во время проведения чемпионата Бангладеш по шахматам скончался известный гроссмейстер Зиаур Рахман.

Фото: commons.wikimedia.org by Bubba73 (talk), Jud McCranie, CC BY-SA 3.0

50-летний шахматист перенес инфаркт 5 июля во время матча с Энамулом Хоссейном Раджибом в 12-м туре турнира.

После этого его быстро госпитализировали, но спасти не удалось.

Зиаур Рахман окончил университет Дакки, получил звание Международного магистра (IM) в 1993 году и звание гроссмейстера в 2002 году. Он имел самый высокий рейтинг ФИДЕ, когда-либо достигнутый бангладешским шахматистом (2570 в октябре 2005 года).

Зиаур Рахман неоднократно становился победителем чемпионата Бангладеш по шахматам и оставил свой след в истории мирового шахматного спорта.