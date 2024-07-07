Стальные канаты, а не руки: лучшие упражнения на трицепс

Трицепс — это мышца, занимающая около двух третей массы руки, поэтому развитие этой мышцы важно для создания впечатляющих рук. Вот лучшие упражнения, которые помогут вам нарастить мощные трицепсы:
Жим узким хватом
Жим штанги узким хватом — одно из самых эффективных упражнений для трицепсов. Лягте на скамью, возьмите штангу хватом на ширине плеч и опускайте её к середине груди, затем выжимайте вверх. Это упражнение отлично нагружает все три головки трицепса.
Французский жим
Французский жим с использованием штанги или гантелей активно развивает длинную головку трицепса. Лягте на скамью и возьмите штангу узким хватом. Опустите штангу за голову, сгибая локти, затем вернитесь в исходное положение. Важно держать локти неподвижными, чтобы максимально изолировать трицепс.
Отжимания на брусьях
Отжимания на брусьях — базовое упражнение, которое задействует не только трицепсы, но и грудные мышцы. Наклонитесь вперед и начинайте опускаться, сгибая локти. В нижней точке задержитесь на секунду и вернитесь в исходное положение. Это упражнение помогает развить объем и силу трицепсов.
Разгибания рук на блоке
Это упражнение идеально для изолированной работы на трицепсы. Встаньте перед блоком, возьмите рукоять верхним хватом и разгибайте руки вниз, не раскачивая корпусом. Задержитесь в нижней точке на секунду для максимального сокращения мышцы.
Жим гантелей над головой
Жим гантелей над головой хорошо прорабатывает длинную головку трицепса. Сядьте на скамью с прямой спинкой, возьмите гантели и выжмите их над головой. Опустите гантели за голову, сгибая локти, затем выжмите их обратно. Это упражнение эффективно развивает силу и массу трицепсов.
Алмазные отжимания
Этот вид отжиманий выполняется с ладонями, сложенными в форме ромба под грудью. Алмазные отжимания акцентируют нагрузку на трицепсы и позволяют добиться максимального сокращения мышцы. Выполняйте упражнение медленно, чтобы чувствовать работу мышц.
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