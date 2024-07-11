Как упростить процесс похудения: правило "3+2" — его стоит соблюдать всем, кто хочет постройнеть

Как избежать срывов на диете

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пытаетесь избавиться от лишнего веса, но постоянно сталкиваетесь с "срывами"? Тогда обратите внимание на свой режим питания. Возможно, причина кроется именно в нем.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Ограничиваетесь ли вы только завтраком, обедом и ужином? А может, даже пропускаете один из этих приемов пищи? Если так, то причина ваших неудач найдена. Вы не следуете важному правилу "3+2".

Суть правила "3+2"

Многие диетчики считают, что в течение дня достаточно трех приемов пищи: утреннего, дневного и вечернего. Это ошибочное мнение, особенно если каждый из этих приемов пищи низкокалорийный. Человеку, испытывающему дефицит калорий, очень трудно выдержать до следующей трапезы.

Ждать приходится слишком долго: несколько часов между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином.

Чтобы избежать "срывов", нужны не только три основных, но и два промежуточных приема пищи (отсюда и название правила — "3+2"). Планируйте по одному перекусу между утренней и дневной трапезами, а также между дневной и вечерней.

Таким образом, вы не будете испытывать сильного голода, даже если все блюда и перекусы будут легкими. Кроме того, это поможет избежать резких колебаний уровня глюкозы в крови.