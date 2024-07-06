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Российские борцы отказались участвовать в олимпиаде в Париже

0:50
Спорт

Российские борцы не будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, о чём сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Российские борцы отказались участвовать в олимпиаде в Париже
Фото: unsplash.com by Солал Охайон, CC0

"Исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению" — отказаться от участия в Олимпийских играх", — говорится в заявлении организации.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил до участия в Играх 10 российских борцов, хотя лицензии на участие получили 16 спортсменов. В опубликованном МОК списке допущенных не оказалось многих лидеров национальной команды.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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