Что известно о диете "5 ложек": результат через 3 дня

Как работает диета "5 ложек" и что о ней говорят эксперты

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие стремятся избавиться от лишнего веса быстро, эффективно и без страданий. Существует множество диет, но далеко не все из них приносят желаемый результат.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, PDM

Одной из диет, обещающих быстрый эффект, является система питания под названием "5 ложек".

Врач-терапевт Ивана Климов рассказывает об этой диете и правилах ее соблюдения.

Система питания "5 ложек"

Эта диета предлагает контролировать не только качество, но и количество потребляемой пищи. Людям, заинтересованным в этой программе, рекомендуется употреблять не более 5 столовых ложек еды за один прием пищи.

Первый результат можно заметить уже через 3 дня.

По мнению разработчика диеты, такого объема пищи достаточно для обеспечения организма необходимыми питательными веществами, избегая при этом переедания.

Кроме того, ограниченное количество пищи усваивается быстрее, что способствует ускорению обмена веществ и активной переработке жировых запасов.

Однако научных данных, подтверждающих эффективность этой диеты, пока нет.