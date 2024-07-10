Что известно о диете "5 ложек": результат через 3 дня

Многие стремятся избавиться от лишнего веса быстро, эффективно и без страданий. Существует множество диет, но далеко не все из них приносят желаемый результат.
Одной из диет, обещающих быстрый эффект, является система питания под названием "5 ложек".
Врач-терапевт Ивана Климов рассказывает об этой диете и правилах ее соблюдения.
Система питания "5 ложек"
Эта диета предлагает контролировать не только качество, но и количество потребляемой пищи. Людям, заинтересованным в этой программе, рекомендуется употреблять не более 5 столовых ложек еды за один прием пищи.
Первый результат можно заметить уже через 3 дня.
По мнению разработчика диеты, такого объема пищи достаточно для обеспечения организма необходимыми питательными веществами, избегая при этом переедания.
Кроме того, ограниченное количество пищи усваивается быстрее, что способствует ускорению обмена веществ и активной переработке жировых запасов.
Однако научных данных, подтверждающих эффективность этой диеты, пока нет.
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