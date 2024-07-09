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Свежие или сушеные фрукты: что на самом деле полезнее во время диеты

Что лучше есть на диете — свежие фрукты или сушеные

1:10
Спорт

Пользу сухофруктов не нужно доказывать. Их часто рекомендуют включать в рацион при борьбе с лишним весом или на диете.

Что лучше есть на диете — свежие фрукты или сушеные
Фото: Own work by Freshfruitturkey, CC BY-SA 4.0

Однако, могут ли сухофрукты заменить свежие фрукты? Эксперты объяснили, что полезнее употреблять на диете – свежие фрукты или сушеные?

Популярное заблуждение

Сухофрукты не являются самой здоровой альтернативой свежим яблокам или грушам. Такой рацион может даже привести к набору веса.

В процессе сушки количество влаги в фруктах уменьшается, но калорийность сохраняется.

Поэтому, чтобы утолить голод сухофруктами, их съедают больше. Считается, что риск набора веса увеличивается при употреблении сушеных фиников. В 24 г содержится около 67 калорий. Столько же калорий содержится в каждых 28 г чернослива или кураги.

Свежие фрукты

Свежие фрукты менее калорийны, но более питательны. Они содержат больше витаминов и полезных веществ, а также клетчатку, что помогает дольше сохранять чувство сытости.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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