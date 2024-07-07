Три простых способа узнать, сколько калорий вы сжигаете каждый день

Как посчитать, сколько калорий вы сожгли: 3 удобных способа

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

В современном мире, где забота о здоровье и физической форме становится все более актуальной, вопрос подсчета потраченных калорий приобретает особую значимость.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, CC BY-SA 3.0

Рассмотрим три удобных способа, которые помогут вам определить количество сожженных калорий.

Использование фитнес-трекера

Фитнес-трекеры представляют собой портативные устройства, способные предоставить информацию о количестве калорий, потраченных в течение дня.

Применение пульсометра

Пульсометры обладают более высокой точностью по сравнению с фитнес-трекерами, когда речь идет о подсчете сожженных калорий. Однако, их не всегда удобно носить на протяжении всего дня.

Пользование онлайн-калькулятором калорий

Для измерения количества сожженных калорий во время определенной активности можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Вам потребуется заполнить несколько полей, указав возраст, пол, вес, рост, вид активности и ее продолжительность. Программа сделает все расчеты за вас.