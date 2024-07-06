В Москве набирает популярность падл-тенниса среди любителей активных видов спорта

Фестиваль "Лето в Москве" популяризирует падл-теннис

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Москве набирает популярность летний активный вид спорта — падл-теннис. Согласно данным департамента спорта города, около четырех тысяч горожан уже воспользовались специально оборудованными кортами на площадках "Московские сезоны" в рамках фестиваля "Лето в Москве".

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Игроки могут забронировать время на сайте проекта за день до начала сеанса, который длится один час. В городе также проходят ежегодные соревнования по вейкбордингу на ВДНХ и шестой фестиваль конного спорта "Ивановское поле", куда приглашаются жители Москвы.