Как сохранить форму после 50: советы от российского бодибилдера

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Лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет

Спорт

Российский бодибилдер Денис Семенихин назвал лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет, сообщает Men Today.

Лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет
Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0

Семенихин советует делать на улице отжимания на брусьях и подтягивания широким хватом. В спортзале он рекомендует выполнять жим лежа с весом 50 килограммов по пять подходов за тренировку, а также становую тягу сумо с таким же весом. Кроме того, стоит включить в тренировку приседания и упражнение "велосипед".

Семенихин также рассказал о челлендже "пять тонн". Для его выполнения нужно сделать столько подтягиваний и отжиманий на брусьях, чтобы их суммарный вес достиг пяти тонн.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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