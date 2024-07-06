Как сохранить форму после 50: советы от российского бодибилдера

Лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет

Российский бодибилдер Денис Семенихин назвал лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет, сообщает Men Today.

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Семенихин советует делать на улице отжимания на брусьях и подтягивания широким хватом. В спортзале он рекомендует выполнять жим лежа с весом 50 килограммов по пять подходов за тренировку, а также становую тягу сумо с таким же весом. Кроме того, стоит включить в тренировку приседания и упражнение "велосипед".

Семенихин также рассказал о челлендже "пять тонн". Для его выполнения нужно сделать столько подтягиваний и отжиманий на брусьях, чтобы их суммарный вес достиг пяти тонн.