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Швейцарские ученые выявили полезность физических упражнений для нервов раковых больных

Тренировки способствуют защите нервов у пациентов с раком

1:03
Спорт

Ученые из Базельского университета в Швейцарии провели исследование, в результате которого они выяснили, что нейромышечные тренировки могут быть полезны для пациентов с раком. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, включало 158 участников с онкологическими заболеваниями, которые были разделены на три группы. Одна группа получала стандартную помощь, в то время как две другие группы выполняли физические упражнения дважды в неделю во время химиотерапии. Одна из этих групп занималась упражнениями на балансе на нестабильной поверхности, а вторая — на виброплатформе.

Тренировки способствуют защите нервов у пациентов с раком
Фото: unsplash.com by Alexander Redl, PDM

Исследование показало, что в течение следующих пяти лет в первой группе вдвое больше участников столкнулись с периферической невропатией, вызванной химиотерапией. Таким образом, ученые пришли к выводу о том, что нейромышечные упражнения помогают предотвращать повреждение нервов во время процесса химиотерапии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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