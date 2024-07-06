Ежедневное занятие спортом опасно: рекомендации тренера о частоте тренировок

Фитнес-тренер Максим Стулий предупредил о возможных опасностях для неподготовленных людей, занимающихся спортом ежедневно. Эту информацию опубликовал портал "Доктор Питер".
По его мнению, регулярные интенсивные тренировки часто приводят к травмам или излишнему напряжению мышц, что может нарушить дальнейшее занятие спортом. В то время как регулярный, но менее интенсивный график тренировок предлагает большую гибкость в планировании, позволяет сосредоточиться на различных группах мышц и улучшить эффективность занятий, добавил тренер.
Стулий подчеркнул, что начинать стоит с двух тренировок в неделю. Этот подход позволяет достигнуть целей по снижению веса или увеличению мышечной массы и установить полезную привычку заниматься спортом.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.