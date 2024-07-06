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Ежедневное занятие спортом опасно: рекомендации тренера о частоте тренировок

Фитнес-тренер об опасности ежедневных тренировок для новичков

0:51
Спорт

Фитнес-тренер Максим Стулий предупредил о возможных опасностях для неподготовленных людей, занимающихся спортом ежедневно. Эту информацию опубликовал портал "Доктор Питер".

Фитнес-тренер об опасности ежедневных тренировок для новичков
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

По его мнению, регулярные интенсивные тренировки часто приводят к травмам или излишнему напряжению мышц, что может нарушить дальнейшее занятие спортом. В то время как регулярный, но менее интенсивный график тренировок предлагает большую гибкость в планировании, позволяет сосредоточиться на различных группах мышц и улучшить эффективность занятий, добавил тренер.

Стулий подчеркнул, что начинать стоит с двух тренировок в неделю. Этот подход позволяет достигнуть целей по снижению веса или увеличению мышечной массы и установить полезную привычку заниматься спортом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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