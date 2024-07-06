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Серфингистов в Бухте Соболь Владивостока обрадовали волны из Японии

Участники соревнований по серфингу в бухте Соболь Владивостока поделились мнениями

2:03
Спорт

Чемпионат Приморского края по серфингу прошел во Владивостоке, в бухте Соболь. Участники соревнований выступали в двух категориях: на длинных досках и сапах с веслами. Об этом пишет vestiprim. ru.

Участники соревнований по серфингу в бухте Соболь Владивостока поделились мнениями
Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, CC BY-SA 4.0

В этот раз спортсменов порадовали высокие и продолжительные волны, достойные мировых соревнований, так как акватория идеально подходила для лонгбординга, что позволило участникам продемонстрировать свое мастерство.

Погода благоприятствовала проведению Чемпионата Приморского края по серфингу с морскими волнами, прибывшими из Японии вместе с циклоном.

Дионис Левицкий уже второй год подряд разрезает волны на своем лонгборде, который он называет "арбузик". Его упорные тренировки позволяют ему успешно выступать. Для успеха в сёрфинге, по мнению Диониса, важна не только физическая подготовка, но и крепкая воля.

Анастасия Силивончик рада тому, что не только судьи, но и отдыхающие следят за ее выступлениями. Она отмечает, что серфинг похож на мафию: если ты начал заниматься этим видом спорта, то уже не можешь остановиться.

Михаил Пилип также привлекает к серфингу своего пса Спартака. Спартаку всего лишь шесть месяцев, но он уже уверенно стоит на доске. Михаил уверен, что вскоре они будут непобедимыми на гребне волны вместе.

В судейской палатке эмоции не имеют значения — здесь царит строго математика. На данный момент самый высокий балл — пятерка, но никто еще не получил десятку. Главный судья Валерий Гордейчук отмечает, что есть определенные трюки, которые могут принести участникам максимальные баллы, но пока никто не рискнул их выполнить.

И хотя золото завоевал самый сильный участник, все спортсмены единогласно отмечают, что лучший серфер — это тот, кто не только поймал волну, но и получил больше всего удовольствия от процесса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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