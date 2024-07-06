На Олимпиаде в Париже спортсменам будут предлагать более 40 различных блюд ежедневно

Чем будут кормить спортсменов в Париже на ОИ-2024?

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Спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024, будут иметь возможность выбирать из более чем 40 различных блюд ежедневно, с акцентом на растительные продукты. Эту информацию сообщает издание Le Parisien.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

В течение всего периода соревнований атлетам будет предложено около 500 различных вариантов приготовления блюд, из которых 120 будут являться уникальными. На территории Олимпийской и Паралимпийской деревни будет функционировать ресторан, открытый для спортсменов уже с 12 июля, за две недели до начала соревнований.

Ресторан огромного размера на 3500 посадочных мест будет обслуживать примерно 15 000 VIP-гостей от завтрака до ужина. Голод можно будет утолить в любое время: заведение будет работать круглосуточно, без выходных, 24 часа в сутки.

Помимо спортсменов, зрителям Олимпийских игр также будут предложены альтернативные блюда без мяса. Организаторы уверены, что это решение станет популярным, особенно среди молодежи, которая все чаще отказывается от потребления мяса.