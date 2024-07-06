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На Олимпиаде в Париже спортсменам будут предлагать более 40 различных блюд ежедневно

Чем будут кормить спортсменов в Париже на ОИ-2024?

1:14
Спорт

Спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024, будут иметь возможность выбирать из более чем 40 различных блюд ежедневно, с акцентом на растительные продукты. Эту информацию сообщает издание Le Parisien.

Чем будут кормить спортсменов в Париже на ОИ-2024?
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

В течение всего периода соревнований атлетам будет предложено около 500 различных вариантов приготовления блюд, из которых 120 будут являться уникальными. На территории Олимпийской и Паралимпийской деревни будет функционировать ресторан, открытый для спортсменов уже с 12 июля, за две недели до начала соревнований.

Ресторан огромного размера на 3500 посадочных мест будет обслуживать примерно 15 000 VIP-гостей от завтрака до ужина. Голод можно будет утолить в любое время: заведение будет работать круглосуточно, без выходных, 24 часа в сутки.

Помимо спортсменов, зрителям Олимпийских игр также будут предложены альтернативные блюда без мяса. Организаторы уверены, что это решение станет популярным, особенно среди молодежи, которая все чаще отказывается от потребления мяса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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