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Как сделать себе широчайшую спину: золотые упражнения

Как накачать большую спину

2:41
Спорт

Широкая и мощная спина — мечта многих любителей фитнеса и бодибилдинга. Она не только делает фигуру более атлетичной, но и способствует улучшению общей силы и выносливости. В этой статье мы рассмотрим самые эффективные упражнения для развития широкой спины.

Как накачать большую спину
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, CC BY-SA 4.0

Подтягивания

Подтягивания — одно из лучших упражнений для спины. Оно задействует широчайшие мышцы, трапеции и ромбовидные мышцы. Для максимального эффекта используйте широкий хват — это позволяет лучше проработать широчайшие мышцы. Если вы новичок, начните с подтягиваний на гравитроне или используйте резиновые петли для облегчения.

Тяга штанги в наклоне

Тяга штанги в наклоне — классическое упражнение для спины, которое помогает развивать массу и силу. Оно активно вовлекает широчайшие мышцы, трапеции и заднюю дельту. Выполняйте его, держа спину ровно и избегая резких движений, чтобы не повредить поясницу.

Тяга верхнего блока

Тяга верхнего блока к груди — отличное упражнение для тех, кто хочет развить широчайшие мышцы. Оно подходит для всех уровней подготовки. Для лучшего результата используйте широкий хват и сосредоточьтесь на правильной технике, медленно возвращая рукоять в исходное положение.

Тяга гантели к поясу

Тяга гантели к поясу в наклоне — эффективное упражнение для асимметричной работы спины. Оно помогает исправлять мышечные дисбалансы и развивать силу каждой стороны отдельно. Важно выполнять упражнение с ровной спиной и не использовать инерцию.

Тяга Т-грифа

Тяга Т-грифа — это мощное упражнение для развития средней части спины. Оно помогает нарастить массу и улучшить общую силу. Выполняйте его с правильной техникой, избегая округления спины и резких движений.

Пуловеры с гантелью

Пуловеры с гантелью лежа на скамье — отличное упражнение для растяжки и развития широчайших мышц. Оно также задействует грудные мышцы, делая его универсальным. Выполняйте пуловеры медленно и контролируемо, чтобы избежать травм.

Гиперэкстензии

Гиперэкстензии — упражнение для укрепления поясничного отдела спины, которое также вовлекает ягодичные мышцы и подколенные сухожилия. Выполняйте его на специальной скамье, удерживая руки за головой или на груди. Это упражнение помогает предотвратить травмы и улучшить общую стабилизацию корпуса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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