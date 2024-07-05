Битва футбольных грандов: Испания одолела Германию и рвётся к чемпионскому титулу

В четвертьфинале чемпионата Европы по футболу сборная Испании одержала победу над командой Германии со счётом 2:1 в дополнительное время.
Основное время встречи, которая прошла в Штутгарте, закончилось со счётом 1:1. Первый гол забил Дани Ольмо на 51-й минуте, которому ассистировал 16-летний Ламин Ямаль. Немецкая команда ответила голом Флориана Вирца на 89-й минуте.
В дополнительное время испанская команда забила победный мяч благодаря точному удару Микеля Мерино на 119-й минуте.
Одолев сборную Германии, Испания всё ближе к реставрации своей былой футбольной славы конца 2000-ых годов.
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