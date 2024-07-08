Врач Малиновская рассказала, какой вид спорта подойдёт всем

Доктор Малиновская назвала плавание универсальным видом спорта для всех

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская рассказала, какой вид спорта подойдёт каждому человеку. Она считает, что плавание — "универсальный тренажер".

Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin, CC BY-SA 4.0

Этот вид спорта доступен каждому человеку. В воде можно выполнять силовые и кардиотренировки, при плавании работают все мышцы без нагрузки на суставы и позвоночник.

"Этот вид спорта медики советуют всем, в том числе пожилым людям при заболеваниях сердца, опорно-двигательного аппарата, бронхите, астме, лишнем весе и болезнях нервной системы", — цитирует Малиновскую интернет-издание Regions.

Плавание тренирует сердечную мышцу, благоприятно сказывается на нервной системе и повышают выносливость организма. Плавать обязательно нужно работникам офисов, малоподвижным людям и тем, кто страдает от частых болей в спине.