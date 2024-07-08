Сможет ли ИИ заменить фитнес-тренера?

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Участники шоу "Титаны" прошли испытания, созданные с помощью искусственного интеллекта. Преодолевать их обычному спортсмену не обязательно, а сможет ли нейросеть стать помощником в тренировках или даже заменить фитнес-инструктора? Об этом рассказали тренер и руководитель IT-лаборатории.

Фото: Pexels by Google DeepMind, PDM

Айтишник Никита Целобанов уверен, что нейросеть может стать важным инструментом для тренеров, помогая им работать эффективнее и улучшая результаты клиентов, но заменить не сможет.

Тренер Дмитрий Гончаров считает, что подготовить тренировочную программу — это "задача со звёздочкой" даже для опытного тренера.

"Нужно учитывать много переменных, чтобы план подошёл конкретному человеку. В этом и заключается индивидуальный подход", — цитирует тренера "Чемпионат".

Технологии развиваются, однако работа тренера заключается не только в составлении программ и проверках отчётов по питанию. Это и контроль самочувствия, и корректировки в реальном времени, и простое человеческое общение, и моральная поддержка. Поэтому вряд ли нейросеть полностью сможет заменить живого человека.