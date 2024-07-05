Евгений Плющенко рассказал про свой максимальный гонорар от участия в ледовых шоу

Евгений Плющенко поделился информацией о своих доходах от участия в ледовых шоу

Евгений Плющенко поделился информацией о своих доходах от участия в ледовых шоу. Он начинал с гонорара в тысячу долларов за выступление, но максимальная сумма, которую он получал за один выход на лед, составляла 150 тысяч долларов. Плющенко также отметил, что турниры Pro-Am представляли собой отличную возможность заработать значительные суммы.

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Фигурист подчеркнул, что каждый участник шоу имеет свою цену, и он уверен в своем праве требовать высокую оплату за свои выступления, отметив свой высокий профессиональный статус в данной сфере. Ранее он также выразил готовность принять участие в шоу "Русский вызов" против олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина за сумму в 10 миллионов рублей.