5 упражнений, чтобы забыть о болях в шее

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Врач, кандидат наук и видеоблогер Александр Шишонин рассказал, как избавиться от боли в шее. Она может возникнуть от малоподвижного образа жизни.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

"Основой методики, разработанной доктором Шишониным, является гимнастика шейного отдела позвоночника", — цитирует фитнес-тренера Юрия Аверьянова "Чемпионат".

При тяжёлых физических нагрузках происходит нарушение кровоснабжения головного мозга из-за пережатости проходящих вдоль позвоночника сосудов. Ровно такая же картина будет наблюдаться при малоподвижном неактивном образе жизни.

Чтобы шея не болела, нужно делать небольшую гимнастику для мышц шеи, направленную, с одной стороны, на растяжение мышц, что будет способствовать снятию очагов напряжения, улучшению эластичности мышц и увеличению амплитуды движения головы. Для этого отлично подойдут упражнения Шишонина.

Первый шаг — разминка в виде "растирания" области лица и шеи для получения рефлекторного запроса на усиление кровообращения.

Второй шаг — гимнастика для снятия напряжения в мышцах. Она состоит из простых движений: наклоны и повороты головы, выдвижение головы вперёд относительно тела с дополнительным вращением, а также небольшая силовая нагрузка, когда ладонь упирается в голову и выступает тем самым сопротивлением свободному движению.

Пять упражнений от боли в шее: "метроном"; "пружина", "гусь", "факир", "дерево".