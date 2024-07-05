Иностранный футболист раскрыл свои расходы на жизнь в Москве: что включает сумма в 6 тысяч евро в месяц

Иностранный футболист Антич рассказал своих о расходах в Москве

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Никола Антич, бывший защитник московского клуба "Химки", озвучил свои расходы на жизнь в столице России.

Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev, CC BY 2.0

Согласно информации Sport24, он утверждает, что ежемесячно тратил около 6 тысяч евро (более 570 тысяч рублей). Из этой суммы 2,5 тысячи евро шли на оплату квартиры, а оставшиеся 3,5 тысячи — на перелеты, питание и восстановление после тренировок. Антич отметил, что считал этот уровень расходов нормальным для себя и своей семьи, включая двух сыновей.

В сезоне 2023 года Никола провел за "Химки" 11 матчей, в настоящее время он выступает за сербский клуб "Партизан".