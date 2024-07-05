Игрок "Манчестера" Де Брёйне собрался перейти в клуб "Аль-Иттихад"

Футболист национальной сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, который является капитаном команды собрался уйти из клуба "Манчестер Сити". Он может перейти в саудовский клуб, пишет Manchester Evening News.
33-летний игрок согласился перейти в "Аль-Иттихад" за год до истечения срока действия его контракта с английской командой. В свою очередь "Манчестер Сити" уже установил трансферную цену на нападющего.
Ранее Де Брёйне получил травме и из-за этого пропустил первую половину прошлого сезона, забил 6 голов и сделал 18 результативных передач в 26 матчах "Сити" Стоимость игрока составляет порядка 50 млн евро, пишет РИА Новости.
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