Игрок "Манчестера" Де Брёйне собрался перейти в клуб "Аль-Иттихад"

Manchester Evening News: Де Брёйне может перейти в клуб Саудовской Аравии

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Футболист национальной сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, который является капитаном команды собрался уйти из клуба "Манчестер Сити". Он может перейти в саудовский клуб, пишет Manchester Evening News.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

33-летний игрок согласился перейти в "Аль-Иттихад" за год до истечения срока действия его контракта с английской командой. В свою очередь "Манчестер Сити" уже установил трансферную цену на нападющего.

Ранее Де Брёйне получил травме и из-за этого пропустил первую половину прошлого сезона, забил 6 голов и сделал 18 результативных передач в 26 матчах "Сити" Стоимость игрока составляет порядка 50 млн евро, пишет РИА Новости.