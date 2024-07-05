Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высказался по поводу дисквалификации футболиста сборной Турции Мериха Демирала на Чемпионате Европы по футболу после победы над австрийцами.
"Кто-нибудь говорит, что у немцев на майках орлы? Кто-нибудь говорит, что у французов на майке петух? Там Демирал показал своё волнение этим жестом. После этого наш МИД вызвало немецких официальных представителей, и в настоящее время предпринимаются необходимые шаги", — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Он добавил, что может посетит матч, если не произойдет ничего экстраординарного.
Ранее Демирал отпраздновал один из двух своих голов в ворота австрийцев на Евро жестом "Серых волков", который ассоциируется с турецкими ультранационалистами. Этот знак запрещен в Австрии и Франции.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.