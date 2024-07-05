Эрдоган собрался прийти на матч сборной Турции на 1/4 Евро

Эрдогана возмутила дисквалификация Демирала за его жест

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высказался по поводу дисквалификации футболиста сборной Турции Мериха Демирала на Чемпионате Европы по футболу после победы над австрийцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

"Кто-нибудь говорит, что у немцев на майках орлы? Кто-нибудь говорит, что у французов на майке петух? Там Демирал показал своё волнение этим жестом. После этого наш МИД вызвало немецких официальных представителей, и в настоящее время предпринимаются необходимые шаги", — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Он добавил, что может посетит матч, если не произойдет ничего экстраординарного.

Ранее Демирал отпраздновал один из двух своих голов в ворота австрийцев на Евро жестом "Серых волков", который ассоциируется с турецкими ультранационалистами. Этот знак запрещен в Австрии и Франции.