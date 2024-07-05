Встречаться с девушками запрещено: сборная Германии вводит строгие правила до конца Евро-2024

Сборной Германии запретили встречаться с девушками до конца Евро-2024

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Перед матчем четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года против Испании сборная Германии ввела строгие правила поведения для игроков.

Фото: pxhere.com by неизвестно, CC0

Главный тренер Юлиан Нагельсман объявил о запрете на встречи игроков с женщинами и девушками до завершения турнира. Ранее жены и подруги футболистов имели доступ к месту расположения команды, но после выхода Германии в четвертьфинал этот доступ был ограничен. Тренер считает, что такой шаг поможет команде сосредоточиться на предстоящем матче и подготовиться к последующим этапам соревнований.

Игра между Германией и Испанией пройдет 5 июля на стадионе "Мерседес-Бенц Арена" в Штутгарте.