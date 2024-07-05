Перед матчем четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года против Испании сборная Германии ввела строгие правила поведения для игроков.
Главный тренер Юлиан Нагельсман объявил о запрете на встречи игроков с женщинами и девушками до завершения турнира. Ранее жены и подруги футболистов имели доступ к месту расположения команды, но после выхода Германии в четвертьфинал этот доступ был ограничен. Тренер считает, что такой шаг поможет команде сосредоточиться на предстоящем матче и подготовиться к последующим этапам соревнований.
Игра между Германией и Испанией пройдет 5 июля на стадионе "Мерседес-Бенц Арена" в Штутгарте.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.