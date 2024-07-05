Турнир по плаванию на Олимпиаде будет в другом месте, если Сена останется грязной

Олимпийские соревнования по марафонскому плаванию проведут в городе Вэр-Сюр-Марн, в случае плохого качества воды в парижской Сене. Об этом рассказал глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге.
"Чтобы гарантировать спортсменам проведение состязаний, мы предусмотрели запасную площадку — площадку для гребли на байдарках и каноэ в Вэр-Сюр-Марн, где есть всё необходимое для проведения соревнований", — цитирует его издание Équipe.
По словам Эстанге, соревнования по триатлону тоже могут перенести на другую локацию. Если же будут проливные дожди, можно будет ограничиться дуатлоном.
Пробы воды из Сены, взятые 28 и 29 июня, показали её пригодность для плавания и проведения соревнований, однако месяц назад содержание патогенных бактерий превышало допустимые нормы.
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