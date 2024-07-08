Теннисистка Касаткина рассказала, почему не поедет на Олимпиаду в Париж

Касаткина: для меня это будет неправильно — играть на Олимпиаде

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Теннисистка из России Дарья Касаткина рассказала, почему не поедет на Олимпийские игры в Париж. Для нее выступить на ОИ-2024 будет неправильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel, CC BY-SA 2.0

"Считаю, что для меня это будет неправильно — играть на Олимпиаде. Олимпиада — это событие, на которое ты должен ехать со всем сердцем. Ты должен чувствовать, что хочешь поехать туда и показать свой максимум. А я не чувствую этого. Поэтому не вижу смысла участвовать", — цитирует Касаткину РИА Новости.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала список участников Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Среди женщин в состав сборной вошли Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Напомним, что 27-летняя теннисистка занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).