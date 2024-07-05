Ислам Махачев и Арман Царукян: UFC готовится к эпическому реваншу

UFC готовится к эпическому реванш-бою между Махачевым и Царукяном

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Популярный журналист и эксперт Ариэль Хелвани сообщил о намерении организовать реванш-бой между чемпионом UFC в лёгком весе, россиянином Исламом Махачевым, и его оппонентом, Арманом Царукяном. Хелвани отметил, что UFC находится в процессе подготовки к этому поединку, но точная дата пока не установлена.

Фото: ufc.ru

Царукян был временно отстранен спортивной комиссией штата Невада на 9 месяцев после инцидента с болельщиком во время турнира UFC 300, прошедшего 2 июня. Однако, если он примет участие в антихулиганской программе, срок его дисквалификации может быть сокращен до шести месяцев, что дает возможность вернуться к соревнованиям уже в октябре.

Таким образом, возникает реальная перспектива на проведение реванш-матча между Махачевым и Царукяном в ближайшем будущем.