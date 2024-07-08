Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителям на заметку: как быстро отмыть номера
Окружение Анджелины Джоли обеспокоено её здоровьем
Компания DJI представила новый электрический велосипед PL Carbon
Лайфхаки по уходу за французской болонкой
Советы по выращиванию пионов
Киви и банан считаются самыми полезными фруктами
Творожные вафли: максимально простые и быстрые в приготовлении
Nadya PLAY представляет: Джим Керри в роли Флетчера Рида среди героев Mass Effect
Формирование страховых пенсий для граждан младше 1967 года рождения
Серебряную монету с логотипом "Спартака" выпустил Банк России

Банк России выпустил монету с логотипом ФК "Спартак"

0:39
Спорт

В обращение вышли памятные серебряные монеты — "Спартак" и "Трудовые резервы".

Банк России выпустил монету с логотипом ФК "Спартак"
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Их выпустил Банк России. Номинал денежных знаков составил 1 рубль. Монеты из серебра 925 пробы решили выпустить в рамках серии "Российский спорт". Тираж — 10 тысяч штук каждая.

"Эти монеты — законное средство наличного платежа в России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", — сообщили на официальном сайте Банка России.

Ранее эта же финансовая организация представила монеты ЦСКА, "Локомотива" и "Динамо".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа

Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.

Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Нашли простой способ вернуть прозрачность фарам авто
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Последние материалы
Окружение Анджелины Джоли обеспокоено её здоровьем
Компания DJI представила новый электрический велосипед PL Carbon
Лайфхаки по уходу за французской болонкой
Советы по выращиванию пионов
Киви и банан считаются самыми полезными фруктами
Творожные вафли: максимально простые и быстрые в приготовлении
Nadya PLAY представляет: Джим Керри в роли Флетчера Рида среди героев Mass Effect
Формирование страховых пенсий для граждан младше 1967 года рождения
Вода сасси для похудения: рецепт и польза для здоровья
Банк России выпустил монету с логотипом ФК "Спартак"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников