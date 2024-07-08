Серебряную монету с логотипом "Спартака" выпустил Банк России

В обращение вышли памятные серебряные монеты — "Спартак" и "Трудовые резервы".
Их выпустил Банк России. Номинал денежных знаков составил 1 рубль. Монеты из серебра 925 пробы решили выпустить в рамках серии "Российский спорт". Тираж — 10 тысяч штук каждая.
"Эти монеты — законное средство наличного платежа в России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", — сообщили на официальном сайте Банка России.
Ранее эта же финансовая организация представила монеты ЦСКА, "Локомотива" и "Динамо".
Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.