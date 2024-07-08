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Тетюхин прокомментировал неучастие наших волейболистов в Играх-2024

Тетюхин о неучастии волейболистов из РФ в Олимпиаде: "Это не трагедия"

0:54
Спорт

Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин рассказал, что думает об Играх-2024, которые проведут в Париже без участия российских спортсменов.

Тетюхин о неучастии волейболистов из РФ в Олимпиаде: "Это не трагедия"
Фото: vczenit-spb.ru by Официальный сайт волейбольного клуба "Зенит", PDM

По его словам, он не любит смотреть турниры, где не участвует Россия.

"Кто фаворит? Честно говоря, мне неинтересно. За мировым волейболом активно не слежу, смотрю полуфиналы и финалы турниров. Как повлияет на Россию неучастие в Олимпиаде? На развитие точно никак. Переживём и будем развиваться самостоятельно", — заявил Тетюхин.

По его словам, неучастие в Олимпийских играх — не трагедия для российского волейбола, так как наши спортсмены идут планомерно своим путем.

"Понятно, что сейчас не хватает международных стартов, но все же", — цитирует Тетюхина портал Metaratings.ru.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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