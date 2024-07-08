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Политик Ле Пен отреагировала на слова Мбаппе против неё

Ле Пен прокомментировала заявление Мбаппе голосовать против неё на выборах

0:49
Спорт

Французский политик, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отреагировала на высказывание скандального футболиста, форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Ле Пен прокомментировала заявление Мбаппе голосовать против неё на выборах
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Дело в том, что он призвал народ Франции голосовать против Ле Пен.

"Высказывания Мбаппе? Французам надоело, что им читают лекции о морали и дают инструкции по голосованию", — цитирует Ле Пен CNN France.

Ранее Килиан Мбаппе призвал граждан страны приходить на парламентские выборы. Напомним, что французский лидер Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — прямо до начала Олимпийских игр, пишет "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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