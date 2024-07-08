Политик Ле Пен отреагировала на слова Мбаппе против неё

Французский политик, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отреагировала на высказывание скандального футболиста, форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.
Дело в том, что он призвал народ Франции голосовать против Ле Пен.
"Высказывания Мбаппе? Французам надоело, что им читают лекции о морали и дают инструкции по голосованию", — цитирует Ле Пен CNN France.
Ранее Килиан Мбаппе призвал граждан страны приходить на парламентские выборы. Напомним, что французский лидер Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — прямо до начала Олимпийских игр, пишет "СЭ".
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