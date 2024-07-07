Цой допускает участие россиян в чемпионате мира по каратэ 2025 года

Президент федерации карате России Сергей Цой допускает, что наши спортсмены могут принять участие в чемпионате мира по карате следующего года.
По его словам, в этом году для россиян одним из самых главных стартов стали Игры БРИКС.
"Если будут Игры дружбы, мы выступим и там. У нас есть турнир "Вселенная карате" в Москве, и в ближайшей перспективе мы думаем о том, чтобы выйти на чемпионат мира 2025 года", — цитирует его ТАСС.
Каратисты из РФ выступили на чемпионате мира-2023, где взяли одну бронзовую медаль. Выступали они в нейтральном статусе. Кстати, Чемпионат мира по каратэ 2025 года проведут в Египте.
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