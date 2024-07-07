Цой допускает участие россиян в чемпионате мира по каратэ 2025 года

Сергей Цой: РФ еще может выступить в чемпионате мира по каратэ 2025 года

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент федерации карате России Сергей Цой допускает, что наши спортсмены могут принять участие в чемпионате мира по карате следующего года.

Фото: commons.wikimedia.org by ShogunTokugawa, CC BY-SA 3.0

По его словам, в этом году для россиян одним из самых главных стартов стали Игры БРИКС.

"Если будут Игры дружбы, мы выступим и там. У нас есть турнир "Вселенная карате" в Москве, и в ближайшей перспективе мы думаем о том, чтобы выйти на чемпионат мира 2025 года", — цитирует его ТАСС.

Каратисты из РФ выступили на чемпионате мира-2023, где взяли одну бронзовую медаль. Выступали они в нейтральном статусе. Кстати, Чемпионат мира по каратэ 2025 года проведут в Египте.