Плющенко назвал самый большой личный гонорар за участие в шоу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о том, какой максимальный гонорар ему давали за участие в шоу.
"У каждого участника ледового шоу есть своя цена. Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был — 150 тысяч долларов за один выход", — цитирует Плющенко РИА "Новости".
По словам спортсмена, он считался одним из самых дорогих фигуристов. Плющенко уверен, что имел на это право. Кстати, в 2017 году 41-летний спортсмен открыл собственную школу "Ангелы Плющенко".
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