Плющенко назвал самый большой личный гонорар за участие в шоу

Плющенко рассказал, что максимально за участие в шоу получал 150 000 долларов

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о том, какой максимальный гонорар ему давали за участие в шоу.

Фото: wikimedia.org by Dahmeli, CC BY-SA 3.0

"У каждого участника ледового шоу есть своя цена. Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был — 150 тысяч долларов за один выход", — цитирует Плющенко РИА "Новости".

По словам спортсмена, он считался одним из самых дорогих фигуристов. Плющенко уверен, что имел на это право. Кстати, в 2017 году 41-летний спортсмен открыл собственную школу "Ангелы Плющенко".