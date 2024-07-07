Крымские атлеты, которые отказались ехать на Олимпиаду, получат по миллиону рублей

Спортсменам из Крыма, отказавшимся от участия в ОИ-2024, выдадут по 1 млн руб

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Атлеты из Крыма, которые могли отправиться на Олимпийские игры в Париж, однако отказались от участия из-за правил МОК, получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

"Эти спортсмены завоевали на чемпионатах РФ право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать из-за невозможности выступать там под национальным флагом. Они за это получат по 1 миллиону рублей. Так решил главы республики", — цитирует РИА "Новости Спорт" пресс-службу главы Крыма Сергея Аксенова.

Напомним, что атлеты из РФ смогут посоревноваться на Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Их результаты не будут учитываться в медальном зачете.