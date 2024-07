Крымские атлеты, которые отказались ехать на Олимпиаду, получат по миллиону рублей

Your browser does not support the audio element.

Атлеты из Крыма, которые могли отправиться на Олимпийские игры в Париж, однако отказались от участия из-за правил МОК, получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0