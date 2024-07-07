Крымские атлеты, которые отказались ехать на Олимпиаду, получат по миллиону рублей

Атлеты из Крыма, которые могли отправиться на Олимпийские игры в Париж, однако отказались от участия из-за правил МОК, получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей.
"Эти спортсмены завоевали на чемпионатах РФ право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать из-за невозможности выступать там под национальным флагом. Они за это получат по 1 миллиону рублей. Так решил главы республики", — цитирует РИА "Новости Спорт" пресс-службу главы Крыма Сергея Аксенова.
Напомним, что атлеты из РФ смогут посоревноваться на Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Их результаты не будут учитываться в медальном зачете.
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