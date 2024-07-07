Немецкие футболисты отказались от встреч с женами и подругами вне стадионов Евро

Немецкие игроки не встречаются с женами и подругами вне стадионов Евро-2024

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Футболисты сборной Германии по футболу отказались от свидания со своими девушками и жёнами вне стадионов Чемпионата Европы по футболу.

Фото: flickr.com by Джордж М. Грутас, CC BY 2.0

Теперь женщины поддерживают футболистов дистанционно.

Во время плей-офф Евро немцы ввели правило — женам и подругам запретили посещать футбольные базы. В групповом раунде таких ограничений не было: игроки успевали тренироваться и проводить время с семьями на своей базе.

Тренер Юлиан Нагельсманн ввел запрет на свидания после выхода в четвертьфинал. Однако победу над Данией 36-летний наставник отпраздновал традиционно — провел время со своей подругой Леной Вурценбергер, пишет "СЭ".

Роман журналистки и тренера закрутился порядка трех лет назад. Тогда Юлиан работал в "Баварии", а Лена приехала взять интервью по редакционному заданию спортивного издания Bild.