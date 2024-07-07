Немецкие футболисты отказались от встреч с женами и подругами вне стадионов Евро

Футболисты сборной Германии по футболу отказались от свидания со своими девушками и жёнами вне стадионов Чемпионата Европы по футболу.
Теперь женщины поддерживают футболистов дистанционно.
Во время плей-офф Евро немцы ввели правило — женам и подругам запретили посещать футбольные базы. В групповом раунде таких ограничений не было: игроки успевали тренироваться и проводить время с семьями на своей базе.
Тренер Юлиан Нагельсманн ввел запрет на свидания после выхода в четвертьфинал. Однако победу над Данией 36-летний наставник отпраздновал традиционно — провел время со своей подругой Леной Вурценбергер, пишет "СЭ".
Роман журналистки и тренера закрутился порядка трех лет назад. Тогда Юлиан работал в "Баварии", а Лена приехала взять интервью по редакционному заданию спортивного издания Bild.
Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе назвал самые частые ошибки, которые допускают люди, пытаясь похудеть с помощью ходьбы.