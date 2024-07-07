Божович занял пост главного тренера иранского ФК "Эстегляль Хузестан"

Бывший тренер "Амкара" Миодраг Божович из Черногории подтвердил информацию о том, что он возглавил иранский футбольный клуб "Эстегляль Хузестан".
Ранее этой новостью поделился инсайдер Эрфан Хосейни.
"Да, это правда!" — прокомментировал свое назначение Божович "СЭ".
В России черногорский тренер успел поработать с "Амкаром", "Москвой", "Динамо", "Ростовом", "Локомотивом", "Арсеналом" и "Крыльями Советов".
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