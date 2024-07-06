Легендарный игрок "Ливерпуля" теперь будет проповедовать в Бразилии

Экс-футболист "Ливерпуля" Фирмино стал пастором в 32 года

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Экс-нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Роберто Фирмино в 32 года решил стать пастором. Теперь легендарный футболист будет проповедовать в Бразилии.

Фото: unsplash.com by John-Mark Kuznietsov, PDM

Ранее Фирмино играл в Саудовской Аравии за "Аль-Ахли". Он еще не закончив футбольную карьеру, стал пастором. Вот такой необычный путь выбрал Фирмино, пишет "СЭ".

Бразилия — одна из самых религиозных стран в мире, к христианству игрок "Ливерпуля" пришел ближе к 30 годам. Он прошел обряд крещения в 2020 году в бассейне дома у вратаря "Ливерпуля" Алиссона Беккера. Он находился в воде вместе с Фирмино и первым поздравил его с новым этапом в жизни.

Через четыре года после крещения, Роберто рассказал о том, что он станет пастором в собственной церкви в Масейо.