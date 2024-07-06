Ужин победителей: Сборная Турции после выхода в 1/4 Евро заказала 300 кебабов

Сотрудники национальной сборной Турции по футболу заказали 300 порций кебабов для игроков после выхода команды в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу, об этом пишет Bild.
Поужинать после победы над Австрией (2:1) в 1/8 финала Евро-2024 турки решили "на широкую руку". К столу пригласили порядка 150 человек, включая персонал сборной, сотрудников службы безопасности, полицию и работников отеля.
Кстати, как сообщает источник, один из турецких футболистов очень уж любит кебабы, что даже съел три порции. Кто это был, не раскрыли, пишет "СЭ".
В 1/4 финала турнира Турция выйдет на поле с Нидерландами. Игра состоится 6 июля на стадионе в Берлине.
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