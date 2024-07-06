Ужин победителей: Сборная Турции после выхода в 1/4 Евро заказала 300 кебабов

Bild: Турки после победы над Австрией на Евро-2024 заказали 300 кебабов

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Сотрудники национальной сборной Турции по футболу заказали 300 порций кебабов для игроков после выхода команды в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу, об этом пишет Bild.

Фото: commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk, CC BY-SA 2.0

Поужинать после победы над Австрией (2:1) в 1/8 финала Евро-2024 турки решили "на широкую руку". К столу пригласили порядка 150 человек, включая персонал сборной, сотрудников службы безопасности, полицию и работников отеля.

Кстати, как сообщает источник, один из турецких футболистов очень уж любит кебабы, что даже съел три порции. Кто это был, не раскрыли, пишет "СЭ".

В 1/4 финала турнира Турция выйдет на поле с Нидерландами. Игра состоится 6 июля на стадионе в Берлине.