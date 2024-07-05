Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алёна Шишкова рассмеялась из-за вопроса об Анастасии Решетовой
ОСН назвала продукты и напитки, от которых лучше отказаться в жару
Стало известно, зачем жарить лимоны
Столтенберг утешил Зеленского, что Украина будет в НАТО в 2034 году
Косметолог Головина объяснила необходимость отшелушивания для здоровья кожи
Бьюти-манипуляции летом: что можно сделать перед отпуском, по мнению эксперта
Торможение или объезд: что делать при неожиданной встрече с животным
Алсу высмеяла любовницу мужа песней Олега Газманова про "ночную бабочку"
Reuters: визит Орбана в Москву вызов Евросоюзу или поиск мира?
Маринато Гильерме пока не знает, останется ли в России

Экс-вратарь Гильерме поделился планами на будущее

1:03
Спорт

Бывший вратарь московского клуба «Локомотив» Маринато Гильерме выразил свои мысли о возможных путях продолжения своей карьеры. Об этом пишет "Чемпионат".

Экс-вратарь Гильерме поделился планами на будущее
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

После окончания контракта вратарь покинул «Локомотив», где провел целых 17 лет. Гильерме заявил, что не планирует завершать свою карьеру и надеется сыграть еще как минимум два года. Он утверждает, что его физическая форма позволяет ему продолжать выступления.

Рассматривая различные варианты, включая предложения из Бразилии, своей родины, Гильерме признает, что после стольких лет в России ему было бы трудно вернуться обратно. Он выразил предпочтение остаться в России, хотя окончательное решение пока не принято.

В сезоне 2023/2024 Гильерме, 38-летний вратарь, не выходил на поле ни в одном матче чемпионата России, однако сыграл пять игр в Фонбет Кубке России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая

Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.

Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Муравьи в теплице: как избавиться без вреда для растений?
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков
Запад "обещает не обещать" Украине членство в НАТО Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Последние материалы
Алсу высмеяла любовницу мужа песней Олега Газманова про "ночную бабочку"
Reuters: визит Орбана в Москву вызов Евросоюзу или поиск мира?
Производство ликёрных вин в России выросло на 73% в первом полугодии 2024 года
ВЦИОМ заметил снижение этажности загородного строительства
Евробюрократы неистовствуют: Виктор Орбан без их согласия прибыл в Москву к Путину
"Миссия мира продолжается. Вторая остановка в Москве": Виктор Орбан в Москве
Аналитики ING Research прогнозируют уменьшение числа заправок
Певец Шаман высказался о блокировке своего YouTube-канала
Находящийся в больнице Кушанашвили заявил, что безалаберно относился к здоровью
Dragon Age: The Veilguard вводит уникальный режим бессмертия для всех игроков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников