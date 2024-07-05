Маринато Гильерме пока не знает, останется ли в России

Экс-вратарь Гильерме поделился планами на будущее

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший вратарь московского клуба «Локомотив» Маринато Гильерме выразил свои мысли о возможных путях продолжения своей карьеры. Об этом пишет "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

После окончания контракта вратарь покинул «Локомотив», где провел целых 17 лет. Гильерме заявил, что не планирует завершать свою карьеру и надеется сыграть еще как минимум два года. Он утверждает, что его физическая форма позволяет ему продолжать выступления.

Рассматривая различные варианты, включая предложения из Бразилии, своей родины, Гильерме признает, что после стольких лет в России ему было бы трудно вернуться обратно. Он выразил предпочтение остаться в России, хотя окончательное решение пока не принято.

В сезоне 2023/2024 Гильерме, 38-летний вратарь, не выходил на поле ни в одном матче чемпионата России, однако сыграл пять игр в Фонбет Кубке России.