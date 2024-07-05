Шесть теннисистов из России примут участие в ОИ-2024

Международная теннисная федерация подтвердила, что на летних Олимпийских играх 2024 года в одиночном разряде будут выступать шесть российских теннисистов.
Среди участников на кортах Парижа будут Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Некоторые известные игроки, такие как Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова, решили отказаться от участия в Олимпиаде.
6 марта Международная теннисная федерация объявила о том, что российским и белорусским теннисистам разрешено выступать на Олимпийских играх во Франции под нейтральным статусом. Участие россиян и белорусов в Олимпиаде 2024 года возможно при условии соблюдения принципов нейтральных спортсменов, установленных Международным олимпийским комитетом.
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