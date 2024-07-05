Александра Трусова будет принимать участие в контрольных прокатах

Трусова возобновила тренировки: намерена вернуться в спорт

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Александра Трусова, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, может принять участие в контрольных прокатах национальной команды России, как сообщает информационное агентство РИА Новости Спорт.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating, PDM

Решение о ее участии будет принято после оценки результатов летней подготовки и с учетом позиции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Контрольные прокаты сборной России запланированы на 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Последний раз Трусова выступала на соревнованиях в рамках российской серии Гран-при в сезоне-2022/2023.

В настоящее время фигуристка активно участвует в ледовых шоу у Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. В ее достижениях — серебро Олимпийских игр 2022 года, бронзовая медаль на первенстве мира и золото на чемпионате России в 2022 году.