Александра Трусова будет принимать участие в контрольных прокатах

Александра Трусова, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, может принять участие в контрольных прокатах национальной команды России, как сообщает информационное агентство РИА Новости Спорт.
Решение о ее участии будет принято после оценки результатов летней подготовки и с учетом позиции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Контрольные прокаты сборной России запланированы на 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.
Последний раз Трусова выступала на соревнованиях в рамках российской серии Гран-при в сезоне-2022/2023.
В настоящее время фигуристка активно участвует в ледовых шоу у Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. В ее достижениях — серебро Олимпийских игр 2022 года, бронзовая медаль на первенстве мира и золото на чемпионате России в 2022 году.
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