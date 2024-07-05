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Лига Hardcore признала свою вину и узнала, что грозит ей в случае повторного нарушения

В ФБР сообщили, какое наказание грозит лиге Hardcore при повторном нарушении

1:05
Спорт

В Федерации бокса России (ФБР) сообщили, что лицензия кулачной и поп-мма лиги Hardcore Fighting Championship была восстановлена. Об этом пишет "ММА-Экспресс".

В ФБР сообщили, какое наказание грозит лиге Hardcore при повторном нарушении
Фото: http://www.usmc.mil/ by Wayne Short, PDM

Эту информацию опубликовали в Telegram-канале федерации. Отмечается, что лига признала свою вину и ответственность, а также активно сотрудничает в расследовании произошедшего инцидента. Кроме того, она оперативно выполнила все предъявленные требования.

Представители федерации добавили, что при повторном нарушении лицензия будет аннулирована без возможности восстановления.

Ранее было объявлено, что ФБР временно приостановила лицензию Hardcore FC после скандального инцидента с азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым, который оскорбил российского спортсмена Артура Кулинского, назвав его "русской свиньей". Впоследствии Рзаев извинился перед Кулинским, и после этого ФБР навсегда дисквалифицировала Рзаева и обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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