Испания — фавориты Аршавина на Евро-2024

Аршавин: Испания — лучшая команда на Евро

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Испания вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Игру команды оценил экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.

Фото: commons.wikimedia.org by wonker, CC BY 2.0

По его мнению, национальная команда Испании показывает самый интересный футбол на Евро.

Испания 5 июля встретится с Германией.

"Испания — лучшая команда турнира и играет в самый интересный, разнообразный футбол. У Испании хороший сплав молодости и опыта, у них идеальная команда, — сказал Аршавин в эфире "Все на Матч" на "Матч ТВ".

Он добавил, что у Германии есть шанс победить, так как она играет дома.