Испания — фавориты Аршавина на Евро-2024

Испания вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Игру команды оценил экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.
По его мнению, национальная команда Испании показывает самый интересный футбол на Евро.
Испания 5 июля встретится с Германией.
"Испания — лучшая команда турнира и играет в самый интересный, разнообразный футбол. У Испании хороший сплав молодости и опыта, у них идеальная команда, — сказал Аршавин в эфире "Все на Матч" на "Матч ТВ".
Он добавил, что у Германии есть шанс победить, так как она играет дома.
Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.