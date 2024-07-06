Ферстаппен рассказал о столкновении с Норрисом на Гран-при Австрии

Пилот Ферстаппен заявил, что для него важно сохранить дружбу с Норрисом

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что не удивился тому, что его соперник на Гран-при Австрии Ландо Норрис изменил свое мнение об их столкновении почти на финише.

Фото: flickr.com by Jake Archibald, CC BY 2.0

Пилот отметил, что они с Норрисом все же сошлись во мнении, что им обоим понравилось сражение на трассе и что для него главным было сохранить с Норрисом дружбу.

"На следующий день после гонки эмоции уже улеглись…Мы хорошие друзья. Он отличный парень, правда. И да, разумеется, я тоже был расстроен и разочарован из-за того, что мы столкнулись", — цитирует Ферстаппена портал Sports.

Он добавил, что самое важное после было сохранить хорошие отношения, поскольку мы хорошие друзья.