В Турции считают неприемлемым расследование жеста Демирала на Евро

Сборная Турции 2 июля обыграла Австрию на Евро-2024 со счетом 2:1. Оба мяча забил 26-летний защитник Мерих Демирал. Но после игры разгорелся скандал. Футболист в соцсетях запостил фото, где демонстрирует политический жест — так называемый волчий салют, поднятые вверх указательные пальцы и мизинцы.
Демирал подписал снимок: "Как счастлив тот, кто может назвать себя турком!" Эти слова считаются неофициальным лозунгом турецких националистов.
Портал "СЭ" сообщает, что инцидент на футболе совпал с началом в Турции судебного процесса над 22 фигурантами дела об убийстве бывшего лидера "Серых волков" Синана Атеша, застреленного в Анкаре в конце 2022 года.
Сам игрок сборной сказал: "Я думал над празднованием, связанным с моей турецкой идентичностью. Я невероятно горжусь тем, что я турок, в этом и есть смысл жеста. Видел, что на трибуне люди показывали мне то же самое. Рассчитываю, что у меня появится возможность показать этот жест еще раз".
Однако в Германии открылось расследование из-за случившегося.
МИД Турции спешно выпустило заявление, где раскритиковало действия УЕФА:"Неприемлемо, что УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении нашего футболиста Мериха Демирала".
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