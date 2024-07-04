В Турции считают неприемлемым расследование жеста Демирала на Евро

МИД Турции выступил против властей Германии и УЕФА из-за Демирала

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Сборная Турции 2 июля обыграла Австрию на Евро-2024 со счетом 2:1. Оба мяча забил 26-летний защитник Мерих Демирал. Но после игры разгорелся скандал. Футболист в соцсетях запостил фото, где демонстрирует политический жест — так называемый волчий салют, поднятые вверх указательные пальцы и мизинцы.

Фото: Елена Галабаева

Демирал подписал снимок: "Как счастлив тот, кто может назвать себя турком!" Эти слова считаются неофициальным лозунгом турецких националистов.

Портал "СЭ" сообщает, что инцидент на футболе совпал с началом в Турции судебного процесса над 22 фигурантами дела об убийстве бывшего лидера "Серых волков" Синана Атеша, застреленного в Анкаре в конце 2022 года.

Сам игрок сборной сказал: "Я думал над празднованием, связанным с моей турецкой идентичностью. Я невероятно горжусь тем, что я турок, в этом и есть смысл жеста. Видел, что на трибуне люди показывали мне то же самое. Рассчитываю, что у меня появится возможность показать этот жест еще раз".

Однако в Германии открылось расследование из-за случившегося.

МИД Турции спешно выпустило заявление, где раскритиковало действия УЕФА:"Неприемлемо, что УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении нашего футболиста Мериха Демирала".