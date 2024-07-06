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Кафанов выделил самых ярких голкиперов Евро-2024

Кафанов считает одним из ярких вратарей Евро-2024 грузина Мамардашвили

0:49
Спорт

Тренер вратарей российской национальной сборной Виталий Кафанов назвал самыми яркими голкиперами Чемпионата Европы по футболу Георгия Мамардашвили из Грузии, Яна Облака из Словении и турка Мерта Гюнока.

Кафанов считает одним из ярких вратарей Евро-2024 грузина Мамардашвили
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

"Лучшим признают вратаря из команды финалиста. Очень понравился Мамардашвили. Его бы отметил в первую очередь. Понравился также Облак. Вратарь Турции тоже отыграл здорово, вытащил игру против Австрии. Хотя на турнире вообще редко вытаскивают голкиперы", — цитирует Кафанова Legalbet.

Виталий Кафанов добавил, что все же решающие матчи впереди.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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