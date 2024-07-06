Кафанов выделил самых ярких голкиперов Евро-2024

Кафанов считает одним из ярких вратарей Евро-2024 грузина Мамардашвили

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер вратарей российской национальной сборной Виталий Кафанов назвал самыми яркими голкиперами Чемпионата Европы по футболу Георгия Мамардашвили из Грузии, Яна Облака из Словении и турка Мерта Гюнока.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

"Лучшим признают вратаря из команды финалиста. Очень понравился Мамардашвили. Его бы отметил в первую очередь. Понравился также Облак. Вратарь Турции тоже отыграл здорово, вытащил игру против Австрии. Хотя на турнире вообще редко вытаскивают голкиперы", — цитирует Кафанова Legalbet.

Виталий Кафанов добавил, что все же решающие матчи впереди.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.