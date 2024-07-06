Плющенко высказался о перспективах Трусовой

Плющенко: "Трусова может вернуться и выступать на хорошем уровне"

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что он думает о будущем фигуристки Александры Трусовой.

Фото: wikimedia.org by Dahmeli, CC BY-SA 3.0

По его словам, она сможет вернуться в спорт и выступать на достойном уровне.

"Трусова стала взрослее и опытнее, она, наконец-то, начала слушать и слышать тренера. Раньше этого не было, и приходилось тяжеловато", — цитирует Плющенко РИА "Новости".

Однако Плющенко добавил, что решение все же остается за спортсменкой.

Ранее стало известно, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах российской национальной сборной.