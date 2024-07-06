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Плющенко высказался о перспективах Трусовой

Плющенко: "Трусова может вернуться и выступать на хорошем уровне"

0:38
Спорт

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что он думает о будущем фигуристки Александры Трусовой.

Плющенко: "Трусова может вернуться и выступать на хорошем уровне"
Фото: wikimedia.org by Dahmeli, CC BY-SA 3.0

По его словам, она сможет вернуться в спорт и выступать на достойном уровне.

"Трусова стала взрослее и опытнее, она, наконец-то, начала слушать и слышать тренера. Раньше этого не было, и приходилось тяжеловато", — цитирует Плющенко РИА "Новости".

Однако Плющенко добавил, что решение все же остается за спортсменкой.

Ранее стало известно, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах российской национальной сборной.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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