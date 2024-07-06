Плющенко высказался о перспективах Трусовой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что он думает о будущем фигуристки Александры Трусовой.
По его словам, она сможет вернуться в спорт и выступать на достойном уровне.
"Трусова стала взрослее и опытнее, она, наконец-то, начала слушать и слышать тренера. Раньше этого не было, и приходилось тяжеловато", — цитирует Плющенко РИА "Новости".
Однако Плющенко добавил, что решение все же остается за спортсменкой.
Ранее стало известно, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах российской национальной сборной.
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