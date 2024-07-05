Братья Федотовы станут игроками "Сочи"

Братья Федотовы войдут в состав ХК "Сочи"

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Братья Федотовы станут игроками хоккейного клуба "Сочи".

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Защитник Максим Федотов и нападающий Илья Федотов в ближайшее время покинут СКА.

Максим в минувшем сезоне КХЛ-2023/24 за СКА отыграл 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 12 (3+9) очков. В плей-офф на его счету 7 игр и 3 голевые передачи.

Его младший брат Илья также прошедший сезон провел в СКА. Он сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал результативных очков. В плей-офф КХЛ хоккеист не провел ни одной игры, пишет "СЭ".