Братья Федотовы станут игроками хоккейного клуба "Сочи".
Защитник Максим Федотов и нападающий Илья Федотов в ближайшее время покинут СКА.
Максим в минувшем сезоне КХЛ-2023/24 за СКА отыграл 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 12 (3+9) очков. В плей-офф на его счету 7 игр и 3 голевые передачи.
Его младший брат Илья также прошедший сезон провел в СКА. Он сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал результативных очков. В плей-офф КХЛ хоккеист не провел ни одной игры, пишет "СЭ".
Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.