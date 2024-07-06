Кардиолог предупредил, что смотреть матчи Англии на Евро рискованно для здоровья

Кардиолог Дармор: Просмотр матчей сборной Англии на Евро опасен для здоровья

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Британский кардиолог Дориан Дармор считает, что просмотр матчей сборной Англии на Евро-2024 может быть опасен для здоровья.

Фото: flickr.com by Джордж М. Грутас, CC BY 2.0

Причина этому — оборонительная тактика команды, которая вызывает разочарование футбольных фанатов и повышает уровень их стресса и риск сердечных заболеваний.

Дормер заявил, что риск вырастет еще сильнее, если болельщики будут употреблять алкоголь во время просмотра Евро.

Доктор считает, что матчи Испании наоборот следует смотреть. Их атакующий футбол вызывает положительные эмоции и выработку веществ, способствующих хорошему самочувствию, пишет "СЭ".

Напомним, что сборная Англии 6 июля в 19.00 мск сыграет со Швейцарией в четвертьфинале Евро-2024.