Теннисистка Елена Веснина сообщила, что хочет поехать на Олимпиаду

Веснина заявила, что ждёт приглашения на Олимпиаду в Париж

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Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что хотела бы поехать побороться на Олимпийских играх в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

"Я хотела поехать на свою пятую Олимпиаду — это удивительно, конечно. И надежда на медали, на хорошее выступление есть всегда. Но еще не все окончательно ясно", — цитирует ТАСС 37-летнюю спортсменку.

Международная федерация тенниса выложила заявку на ОИ-2024. Веснина может сыграть в парном разряде с Екатериной Александровой, но ее участие пока не одобрено МОК.

В парном разряде Веснина взяла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро и серебро Игр в Токио в смешанном парном разряде.