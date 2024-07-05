Новая порция скандалов с Евро в Германии

На Чемпионате Европы по футболу продолжаются скандалы. Из турнира выбыли украинская и албанская команды, чьи фанаты устраивали политические акции и митинги на немецких улицах и стадионах.
Однако оставшиеся сборные особо не отстают.
Так, турецкий футболист Мерих Демирал отпраздновал свой гол в ворота австрийцев жестом националистов, Джуд Беллингем помахал рукой возле паха во время матча со Словакией и взбудоражил даже УЕФА. А немецкие стюарды избивали болельщика на арене прямо во время того, как Роналду промахивался с пенальти.
После жеста турецкого игрока Михаэль Бонвалот признавал УЕФА к действию.
"Он совершенно открыто показал жест фашистских "Серых волков". Эти военизированные формирования были ответственны за тысячи смертей, и сегодня они сидят в правительстве Турции и вместе с Партией справедливости и развития Эрдогана устанавливают правый режим. Когда УЕФА начнет действовать? — написал журналист, слова которого цитирует "КП Спорт".
УЕФА же отреагировал. Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о начале расследования инцидента с Демиралом.
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