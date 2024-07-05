Новая порция скандалов с Евро в Германии

Полиция Германии начала расследование из-за расистских лозунгов австрийцев на Евро

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

На Чемпионате Европы по футболу продолжаются скандалы. Из турнира выбыли украинская и албанская команды, чьи фанаты устраивали политические акции и митинги на немецких улицах и стадионах.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

Однако оставшиеся сборные особо не отстают.

Так, турецкий футболист Мерих Демирал отпраздновал свой гол в ворота австрийцев жестом националистов, Джуд Беллингем помахал рукой возле паха во время матча со Словакией и взбудоражил даже УЕФА. А немецкие стюарды избивали болельщика на арене прямо во время того, как Роналду промахивался с пенальти.

После жеста турецкого игрока Михаэль Бонвалот признавал УЕФА к действию.

"Он совершенно открыто показал жест фашистских "Серых волков". Эти военизированные формирования были ответственны за тысячи смертей, и сегодня они сидят в правительстве Турции и вместе с Партией справедливости и развития Эрдогана устанавливают правый режим. Когда УЕФА начнет действовать? — написал журналист, слова которого цитирует "КП Спорт".

УЕФА же отреагировал. Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о начале расследования инцидента с Демиралом.